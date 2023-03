Napoli-Eintracht, s’infiamma la polemica sugli scontri. Pd e M5S: «Piantedosi riferisca in aula». La Lega: «Paghi i danni il governo tedesco» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Infiamma la polemica sui violentissimi scontri registratisi oggi tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht Francoforte prima del match di Champions League in programma allo stadio Maradona: lancio di pietre e bottiglie, vetri infranti, un’auto della polizia incendiata. L’alta tensione e la violenza fuori controllo per le strade del capoluogo partenopeo sono presto diventate un caso anche politico. In particolare tra i banchi dell’opposizione si sono sollevate non poche voci critiche, a cominciare dalla senatrice napoletana del Pd Valeria Valente. La quale ha commentato i fatti parlando di «una violenza che non solo offende la città, ma anche i valori del calcio, dello sport e di tutti i veri tifosi appassionati». E aggiungendo che «le immagini di Napoli, ferita da scontri e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Infiamma lasui violentissimiregistratisi oggi tra i tifosi dele quelli dell’Francoforte prima del match di Champions League in programma allo stadio Maradona: lancio di pietre e bottiglie, vetri infranti, un’auto della polizia incendiata. L’alta tensione e la violenza fuori controllo per le strade del capoluogo partenopeo sono presto diventate un caso anche politico. In particolare tra i banchi dell’opposizione si sono sollevate non poche voci critiche, a cominciare dalla senatrice napoletana del Pd Valeria Valente. La quale ha commentato i fatti parlando di «una violenza che non solo offende la città, ma anche i valori del calcio, dello sport e di tutti i veri tifosi appassionati». E aggiungendo che «le immagini di, ferita dae ...

