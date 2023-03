Napoli-Eintracht serata di paura, scontri e terrore: tutti gli aggiornamenti LIVE e in DIRETTA (Di mercoledì 15 marzo 2023) Napoli-Eintracht è una serata di paura, scontri e terrore, ecco la DIRETTA LIVE: la città è piombata nell’incubo ed è devastata in questi minuti dagli ultras venuti da Francoforte senza biglietto e furiosi per la decisione del Prefetto di vietare loro la possibilità di assistere alla partita al Maradona. Una decisione che ha fatto discutere e che sfocia in disordini gravissimi per le strade del capoluogo campano, con locali devastati, oggetti che volano e pesanti tafferugli con la Polizia intervenuta per evitare disastri con i tifosi azzurri. Di seguito tutti gli aggiornamenti. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH 17.23 Guerriglia in pieno centro a Napoli, pesanti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023)è unadi, ecco la: la città è piombata nell’incubo ed è devastata in questi minuti dagli ultras venuti da Francoforte senza biglietto e furiosi per la decisione del Prefetto di vietare loro la possibilità di assistere alla partita al Maradona. Una decisione che ha fatto discutere e che sfocia in disordini gravissimi per le strade del capoluogo campano, con locali devastati, oggetti che volano e pesanti tafferugli con la Polizia intervenuta per evitare disastri con i tifosi azzurri. Di seguitogli. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 17.23 Guerriglia in pieno centro a, pesanti ...

