Napoli-Eintracht, scoppia la polemica politica: la Lega chiede i danni al governo tedesco (Di mercoledì 15 marzo 2023) ”Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragione il ministro Piantedosi a chiedere di vietare la trasferta a questi teppisti”. Così fonti della Lega alla luce degli scontri a Napoli scatenati dai tifosi dell’Eintracht Francoforte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) ”Che sia ila pagare i. Aveva ragione il ministro Piantedosi are di vietare la trasferta a questi teppisti”. Così fonti dellaalla luce degli scontri ascatenati dai tifosi dell’Francoforte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - localteamtv : Napoli, scontri tra tifosi dell'Eintracht Francoforte e le forze dell'ordine nel centro della città #Napoli… - EnzoDandy : RT @angelo_forgione: Il Ministro #Piantedosi dovrà spiegare in aula come sia possibile che la tifoseria dell'#Eintracht, fomentata dal club… - GianmarcoGuizz1 : RT @EdoardoMecca1: Quello che sta succedendo a Napoli è sconcertante. Per una partita di calcio. Ultras Eintracht indecenti. Assurdo. -