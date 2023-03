Napoli-Eintracht, Manfredi: “Spero niente danni alla città” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono in contatto continuo con il prefetto e con il questore. Spero che la situazione possa essere gestita senza danni alla città. Oggi deve essere una grande giornata di festa e di sport e mi auguro che questi comportamenti violenti non incidano sulla sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando gli incidenti che si sono verificati ieri sera in città con i tifosi dell’Eintracht. “Chiaramente c’è amarezza – ha aggiunto il sindaco – perché questa dovrebbe essere una giornata di festa anche in nome dell’amicizia italo-tedesca e dell’amicizia storica di Napoli con la Germania anche dal punto di vista del legame culturale tra i due popoli. Purtroppo ci sono state ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono in contatto continuo con il prefetto e con il questore.che la situazione possa essere gestita senza. Oggi deve essere una grande giornata di festa e di sport e mi auguro che questi comportamenti violenti non incidano sulla sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto il sindaco diGaetano, commentando gli incidenti che si sono verificati ieri sera incon i tifosi dell’. “Chiaramente c’è amarezza – ha aggiunto il sindaco – perché questa dovrebbe essere una giornata di festa anche in nome dell’amicizia italo-tedesca e dell’amicizia storica dicon la Germania anche dal punto di vista del legame culturale tra i due popoli. Purtroppo ci sono state ...

