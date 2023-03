Napoli-Eintracht lungomare blindato | tifosi tedeschi bloccati negli hotel La situazione

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tensione a: ladegli 400dell’isolati In attesa della partita di Champions League traedFrancoforte. La città diè in allerta per la presenza di almeno 700, tra cui 400 dell’Francoforte, gemellati con quelli dell’Atalanta. Le autorità hanno predisposto un enorme dispiegamento di forze dell’ordine per evitare contatti tra le tifoserie e prevenire eventuali scontri.e stazione marittima sono stati completamente militarizzati, mentre i 400dell’sono stati isolati nell’Royal Continental, dove sono stati identificati e controllati dalle forze dell’ordine. ...

... in tantissimi sono arrivati da Francoforte per sostenere l'ma col rischio di scontri coi tifosi del. Anche per questo sui social è arrivato l'appello del capitano Di Lorenzo . I ...Sono alcune centinaia i tifosi dell'che ieri sera sono arrivati anonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita disposto dalla Prefettura per i residenti nella città ...che scenderà in campo stasera con la possibilità di scrivere la storia: neanche ai tempi di ... I ragazzi di Spalletti, dopo il 2 - 0 dell'andata in Germania ospitano l'Francofort. "...

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulle perquisizioni per i tifosi dell'Eintracht Francoforte che sono stati perquisiti e scortati dalla Polizia di Napoli: "Alta tensione a Napoli per la sfi ...Il Napoli va a caccia stasera di una storica, prima qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Al Maradona gli azzurri ospitano l'Eintracht Francoforte, già battuto 2-0 all'andata.