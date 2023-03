Napoli-Eintracht, l’ipotesi della stampa tedesca sugli scontri: i biglietti per la partita girati ai tedeschi dagli ultras dell’Atalanta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spuntano nuove indiscrezioni sulle dinamiche che avrebbero reso possibili i violenti scontri avvenuti oggi tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht Francoforte, prima della partita tra le due squadre per gli ottavi di Champions League. Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, aveva domandato, a margine dei disordini: «Il nostro governo, attraverso una relazione fatta propria dalla Prefettura di Napoli e poi confermata dal Tar della Campania, aveva impedito la vendita dei biglietti ai tifosi dell’Eintracht, con relativi striscioni offensivi contro Piantedosi in Germania. Mi chiedo chi e perché li abbia fatti partire». La risposta, secondo la stampa tedesca, potrebbe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spuntano nuove indiscrezioni sulle dinamiche che avrebbero reso possibili i violentiavvenuti oggi tra i tifosi dele quelli dell’Francoforte, primatra le due squadre per gli ottavi di Champions League. Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, aveva domandato, a margine dei disordini: «Il nostro governo, attraverso una relazione fatta propria dalla Prefettura die poi confermata dal TarCampania, aveva impedito la vendita deiai tifosi dell’, con relativi striscioni offensivi contro Piantedosi in Germania. Mi chiedo chi e perché li abbia fatti partire». La risposta, secondo la, potrebbe ...

