Napoli-Eintracht | le probabili formazioni

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Alle ore 21 in campo la sfida traeddi Champions League, ecco lecon le scelte di Spalletti e Glasner Alle ore 21 in campo la sfida traeddi Champions League, ecco lecon le scelte di Spalletti e Glasner.(4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.FRANCOFORTE (3-4-2-1) – Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Borré. All.: Glasner. L'articolo proviene da Calcio News 24.