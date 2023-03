Napoli-Eintracht | la MOVIOLA LIVE | Zielinski atterrato | rigore per gli azzurri!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - CorSport : Scene da guerriglia urbana, a poche ore dal match di Champions, tra lanci di petardi e auto date alle fiamme ??… - gppmessineo : RT @localteamtv: Napoli, scontri tra tifosi dell'Eintracht Francoforte e le forze dell'ordine nel centro della città #Napoli #EintrachtFran… - raffamad81 : L'Eintracht se ne torna carico di meraviglie. Hanno pigliato palloni e mazzate senza capire niente né all'andata né… -

Il centro dimesso a ferro e a fuoco da circa 500 ultra' tedeschi dell'Francoforte arrivati aper la partita di Champions League in programma questa sera allo stadio Maradona. I timori della vigilia su possibili scontri in vista della partita di calcio ...- Le ore che hanno anticipatosono state un inferno, con i tifosi tedeschi che hanno messo a ferro e fuoco il centro di, venendo a contatto poi con la polizia. Anche i supporter partenopei sono stati ...'Sono una ferita aperta le immagini dimessa a ferro e fuoco da gruppi di tifosi violenti dell'di Francoforte. Si faccia subito chiarezza. Il governo riferisca immediatamente su quanto accaduto'. Lo dichiara il deputato e ...

Napoli, diretta scontri: tifosi dell'Eintracht in centro città LIVE Corriere dello Sport

Il Napoli trova anche la terza rete contro l’Eintracht Francoforte al Maradona. Al 64' Sow atterra Zielinski in area e per l’arbitro è calcio di rigore senza dubbi. Il polacco si incarica della ...Una vera guerriglia scatenata dalle tifoserie di Napoli e Eintracht. Per la città una giornata da dimenticare. E poi un diluvio di polemiche, col ministro Piantedosi e la gestione della sicurezza nel ...