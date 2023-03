Napoli-Eintracht, il video della devastazione in centro dopo gli scontri tra tifosi tedeschi e polizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un’auto della polizia data alle fiamme, diverse vetture danneggiate e i dehors dei bar di piazza del Gesù completamente distrutti. È questo il bilancio provvisorio della devastazione avvenuta a Napoli in seguito agli scontri tra ultras dell’Eintracht Francoforte e forze dell’ordine. In via Calata Trinità Maggiore gli ultrà tedeschi sono entrati in contatto con decine di persone coi volti coperti. È partito un lancio di lacrimogeni e oggetti. Divelti bidoni della spazzatura e distrutti tavolini e sedie all’esterno dei bar della Piazza. dopo gli scontri gli ultrà dell’Eintracht sono stati bloccati dalla polizia e fatti salire sugli autobus del servizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un’autodata alle fiamme, diverse vetture danneggiate e i dehors dei bar di piazza del Gesù completamente distrutti. È questo il bilancio provvisorioavvenuta ain seguito aglitra ultras dell’Francoforte e forze dell’ordine. In via Calata Trinità Maggiore gli ultràsono entrati in contatto con decine di persone coi volti coperti. È partito un lancio di lacrimogeni e oggetti. Divelti bidonispazzatura e distrutti tavolini e sedie all’esterno dei barPiazza.gligli ultrà dell’sono stati bloccati dallae fatti salire sugli autobus del servizio ...

