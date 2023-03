Napoli-Eintracht, il gesto dei tedeschi per i tifosi assenti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Napoli-Eintracht, gesto da parte della formazione tedesca verso i propri tifosi, che non hanno preso parte alla trasferta I tifosi dell’Eintracht sono stati protagonisti in negativo nel pomeriggio, creando disagi e devastamenti nel centro di Napoli che hanno portato ad alcuni scontri con la polizia. I sostenitori non hanno inevitabilmente preso parte al match del Maradona, con il club tedesco che, a poche ore da quanto accaduto, ha omaggiato gli assenti con una maglia con il numero 12 esposta sulla propria panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)da parte della formazione tedesca verso i propri, che non hanno preso parte alla trasferta Idell’sono stati protagonisti in negativo nel pomeriggio, creando disagi e devastamenti nel centro diche hanno portato ad alcuni scontri con la polizia. I sostenitori non hanno inevitabilmente preso parte al match del Maradona, con il club tedesco che, a poche ore da quanto accaduto, ha omaggiato glicon una maglia con il numero 12 esposta sulla propria panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

