Napoli - Eintracht: guerriglia urbana, paura tra la gente: incendiata un'auto della polizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Aumenta la tensione nel centro di Napoli dove si sono radunati da stamattina i tifosi dell'Eintracht Francoforte . Una vettura della polizia è stata incendiata in via Calata Trinità Maggiore mentre un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - localteamtv : Napoli, scontri tra tifosi dell'Eintracht Francoforte e le forze dell'ordine nel centro della città #Napoli… - Orlov08880 : RT @tvdellosport: ???????? ???????????????? ?? ?????????????? Tensione altissima a Napoli: gli ultras dell’Eintracht hanno dato fuoco a diversi mezzi, tra q… - sbatecaz : RT @PBerizzi: Peccato che gli hooligans dell'Eintracht e del Napoli non siano arrivati coi barconi, altrimenti sarebbero ancora in mezzo al… -