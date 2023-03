Napoli - Eintracht, guerriglia urbana in pieno centro città (Di mercoledì 15 marzo 2023) guerriglia urbana in pieno centro a Napoli, dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Eintracht e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023)in, dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della ...

