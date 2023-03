Napoli-Eintracht | guerriglia in pieno centro città “118 e pronto soccorso in allerta”

(Di mercoledì 15 marzo 2023)in, dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. Una vettura della Polizia è stata incendiata in via Calata Trinità Maggiore mentre un'altra, sempre della Polizia, è stata danneggiata: infranti i vetri. Danni anche a una terza auto. Alcuni pullman dell'Anm, azienda dei trasporti del Comune di, erano stati messi a disposizione dei tifosi tedeschi per rientrare in albergo ma gli ultras hanno rifiutato di salire a bordo. La tensione è sfociata in un lancio di oggetti da parte contro le forze dell'ordine fino alle scene di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - DiMarzio : #Napoli, tensione in centro: auto incendiate, scontri e disordini ???? - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Napoli-Eintracht, guerriglia in centro città tra tifosi, paura tra la gente - effepus : RT @tvdellosport: ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champions cont… -

, primi scontri tra tifosi. Assalto ai bus dei tedeschi, lanciati razzi e bottiglie Sta montando la tensione per la partita di Champions League traFrancofort, in ...- Ore di tensione e massima allerta per i vicoli del centro storico di. Centinaia di tifosi dell'Francoforte stanno mettendo letteralmente a ferro e fuoco alcune strade della città, scontrandosi con le forze dell'ordine e accanendosi su cassonetti ed ...Da diverse ore nella zona di piazza del Gesù Nuovo stazionava parte dei tifosi dell', giunti anonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita di stasera. Gli ultras ...

Napoli, diretta scontri: tifosi dell'Eintracht in centro città LIVE Corriere dello Sport

quello che i tifosi del Napoli, intorno alle 16.30, hanno messo in atto: violenti scontri si sono registrati con gli agenti della Polizia di Stato e alcuni tifosi dell'Eintracht Francoforte – squadra ...(ANSA) - ROME, MAR 15 - There was trouble overnight in Naples ahead of Wednesday's Champions League match in the city between Napoli and Eintracht Frankfurt. The Italian authorities have banned fans ...