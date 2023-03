Napoli-Eintracht, guerriglia in città tra ultras: incendiata l'auto della polizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) guerriglia in pieno centro a Napoli dove i tifosi dell'Eintracht – ai quali è stata vietata la trasferta in città in vista del match di Champions per motivi di ordine pubblico – si sono scontrati con decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. È qui che è stata incendiata un'auto della polizia.<br /> <br /> <em>video Local Team</em> <a href="https://www.lastampa.it/sport/calcio/2023/03/15/news/champions league Napoli tifosi Eintracht rischio scontri-12695274/"><strong>LEGGI L'ARTICOLO ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 marzo 2023)in pieno centro adove i tifosi dell'– ai quali è stata vietata la trasferta inin vista del match di Champions per motivi di ordine pubblico – si sono scontrati con decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore, è stata teatro del lancio di oggetti con bidonispazzatura rovesciati. È qui che è stataun'.



