Napoli-Eintracht | guerriglia in centro Paura tra la gente Incendiata auto Polizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - Q202053113462 : RT @CorSport: Scene da guerriglia urbana, a poche ore dal match di Champions, tra lanci di petardi e auto date alle fiamme ?? #corrieredell… - l_honestly : RT @ziusco: I 'tifosi' dell'Eintracht stanno mettendo a ferro e fuoco Napoli, tifosi ai quali era stata vietata la trasferta dalle 12:00 in… -

edFrancoforte , uno scontro che non si limita al solo campo di gioco ma che trova terreno anche al di fuori del rettangolo verde. Al momento i tifosi tedeschi sono nelle strade di ...Guerriglia in pieno centro adove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore , nel cuore della città, è stata teatro del lancio ...Aumenta la tensione nel centro didove si sono radunati da stamattina i tifosi dell'Francoforte . Una vettura della polizia è stata incendiata in via Calata Trinità Maggiore mentre un'altra, sempre della polizia, è ...

DIRETTA Napoli-Eintracht, tifosi tedeschi in centro città Gazzetta

Guerriglia in pieno centro a Napoli, dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Eintracht Francoforte e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore ...NAPOLI (ITALPRESS) – Scontri tra tifosi di Eintracht e Napoli in pieno centro nel capoluogo campano a poche ore dal via del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Circa 350 ...