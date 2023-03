Napoli-Eintracht | guerriglia fra tifosi in centro Gente impaurita

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ottocento agenti cercano di fermare lain pieno, a, dove si sono verificati scontri tra idell'e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. È lì che è stata incendiata l'auto della Polizia. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada L'articolo proviene da Firenze Post.

Guerriglia in pieno centro a Napoli dove si sono verificati scontri tra gli ultrà della squadra di calcio tedesca dell'Eintracht (Germania) e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel centro della città. Scontri nel centro di Napoli tra la Polizia e gli ultrà dell'Eintracht Francoforte, a poche ore dalla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

NAPOLI - Mentre l'ordine è stato ristabilito ed è iniziata la conta dei danni nel centro storico di Napoli, alcuni video presenti in rete rivelano un particolare inquietante: nel corso del sopralluogo. La città di Napoli ha vissuto un clima di guerriglia urbana a causa dei tifosi dell'Eintracht Francoforte. Sono state bruciate auto della polizia e ci sono stati degli scontri violenti.