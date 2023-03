Napoli-Eintracht | giocano Meret e Kim Olivera e Politano in pole per una maglia da titolare CorSport

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilha recuperato, Kim e Lozano. Stasera, contro l’, Spalletti avrà di nuovo tutti i suoi giocatori disponibili, tranne Raspadori. Il difensore coreano e il giovane portiere saranno regolarmente in campo. La formazione sarà quella classica, dei titolarissimi. Gli unici dubbi di Spalletti riguardano il ballottaggio-Rui in difesa e quello-Lozano in attacco coninper unada. Il Corriere dello Sport scrive: “Alservirà chiunque, dunque, dalle mani solide diai centimetri di Kim e pure la rapidità di Lozano: perché in una notte del genere, non si può fare a meno di nessuno, dovendo già rinunciare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - sscnapoli : ??? #UCL, Napoli-Eintracht sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor. - Luxgraph : Diretta Napoli-Eintracht ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - napolista : #NapoliEintracht, giocano Meret e Kim. Olivera e Politano in pole per una maglia da titolare (CorSport) Il polso d… -

Alla fine, nonostante tutti i tentativi di impedire lo 'sbarco' dei tifosi tedeschi a, temendo scene di guerriglia urbana in occasione della partita di Champions, l'onda è arrivata. Gli hooligans non si sono arresi, hanno combattuto la loro battaglia anche davanti al Tar che gli ha dato ragione sul diritto all'acquisto dei biglietti, ma il ...... tifosiLa sfida di stasera al Maradona traè già carica di tensione per l'allarme ultras. Ieri asono arrivati 500 tifosi della squadra tedesca mischiati a quelli ...Staseradi Champions League. Gli ultras arrivati in città non avevano alcuna intenzione di seguire la partita allo stadio Maradona: il club non ha venduto nemmeno uno dei biglietti ...

assieme alla gara fra Real Madrid e Liverpool, al Diego Armando Maradona il Napoli ospiterà l’Eintracht Francoforte. I partenopei sono forti del 2-0 ottenuto in Germania, che permette a Luciano ...Prime tensioni fra tifosi di Napoli ed Eintracht Francoforte. In un video apparso in rete è documentato un tentativo di contatto al passaggio dei pullman con a bordo i sostenitori tedeschi, scortati ...