Napoli-Eintracht Francoforte, scontri tra tifosi in piazza del Gesù: incendiata auto della polizia, 200 fermati (Di mercoledì 15 marzo 2023) Aumenta la tensione nel centro di Napoli dove si sono radunati da stamattina i tifosi dell'Eintracht Francoforte. Una vettura della polizia è stata incendiata in via Calata Trinità...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - DiMarzio : #Napoli, tensione in centro: auto incendiate, scontri e disordini ???? - Newsexpo2015_eu : Si chiedano i danni alla Germania per quanto fatto dai tifosi dell'#Eintracht a #Napoli. I loro atti sono stati del… - Martina7_totale : RT @ciropellegrino: La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per #Napoli,… -