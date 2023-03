Napoli-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali: c’è Mário Rui (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tra poco meno di un’ora, il Napoli scenderà in campo contro l’Eintracht Francoforte per compiere un’impresa che sarebbe di portata storica per i partenopei: raggiungere i quarti di finale di Uefa Champions League (di seguito sono riportate le formazioni ufficiali della sfida). Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, con la diretta della sfida che sarà visibile in esclusiva su Prime Video. Per superare gli ottavi di finale, agli azzurri basterà una sconfitta con al massimo un gol di scarto o un risultato migliore. All’andata, infatti, la squadra di Spalletti ha superato quella di Glasner per 2-0 (reti di Osimhen e Di Lorenzo). L’unico altro precedente giocato in Campania fra il Napoli e l’Eintracht ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tra poco meno di un’ora, ilscenderà in campo contro l’per compiere un’impresa che sarebbe di portata storica per i partenopei: raggiungere i quarti di finale di Uefa Champions League (di seguito sono riportate ledella sfida). Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 allo stadio “Maradona” di, con la diretta della sfida che sarà visibile in esclusiva su Prime Video. Per superare gli ottavi di finale, agli azzurri basterà una sconfitta con al massimo un gol di scarto o un risultato migliore. All’andata, infatti, la squadra di Spalletti ha superato quella di Glasner per 2-0 (reti di Osimhen e Di Lorenzo). L’unico altro precedente giocato in Campania fra ile l’...

