Napoli-Eintracht Francoforte, Giuntoli: “Rinnovi Osimhen e Kvaratskhelia? Ora non serve parlarne” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Sono ragazzi che hanno tanti anni di contratto e per il momento non è necessario parlarne, poi in estate parleremo, ora dovevamo prolungare quelli che hanno contratti più brevi”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, prima della sfida contro l’Eintracht Francoforte parlando di Kvaratskhelia e Osimhen, per poi parlare di se stesso: “Ho un anno di contratto, mi trovo benissimo qui, insieme a una mia famiglia. Quindi non vedo perché non dovrei restare”. E ancora: “Pensiamo a stasera, partita difficile nonostante il successo dell’andata: loro sono agguerriti, speriamo i ragazzi si facciano trovare pronti. Abbiamo visto tanta gente, grande entusiasmo, cerchiamo di prendere le cose positive e mettiamo da parte facili entusiasmi, dobbiamo mettere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Sono ragazzi che hanno tanti anni di contratto e per il momento non è necessario, poi in estate parleremo, ora dovevamo prolungare quelli che hanno contratti più brevi”. Lo ha detto il direttore sportivo del, Cristiano, prima della sfida contro l’parlando di, per poi parlare di se stesso: “Ho un anno di contratto, mi trovo benissimo qui, insieme a una mia famiglia. Quindi non vedo perché non dovrei restare”. E ancora: “Pensiamo a stasera, partita difficile nonostante il successo dell’andata: loro sono agguerriti, speriamo i ragazzi si facciano trovare pronti. Abbiamo visto tanta gente, grande entusiasmo, cerchiamo di prendere le cose positive e mettiamo da parte facili entusiasmi, dobbiamo mettere ...

