Napoli-Eintracht, fonti Polizia dopo incidenti: Divieto di vendita dei biglietti era giustificato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gli incidenti che si stanno verificando a Napoli dimostrano che “il Divieto di vendita dei biglietti” ai tifosi dell’Eintracht “era giustificato”. E’ quanto sottolineando fonti della Polizia ribadendo che gli apparati di sicurezza italiani avevano “piena contezza della pericolosità” degli ultrà tedeschi e del rischio di scontri con quelli locali, tanto da rinnovare il provvedimento dopo la decisione di sospensione del Tar nonostante alcuni sostenessero fosse un “atto discriminatorio” da parte dell’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gliche si stanno verificando adimostrano che “ildidei” ai tifosi dell’“era”. E’ quanto sottolineandodellaribadendo che gli apparati di sicurezza italiani avevano “piena contezza della pericolosità” degli ultrà tedeschi e del rischio di scontri con quelli locali, tanto da rinnovare il provvedimentola decisione di sospensione del Tar nonostante alcuni sostenessero fosse un “atto discriminatorio” da parte dell’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - skillandbet : ?????? Napoli - Eintracht Francoforte ? ? #Pronostici Vincenti ?? Formazioni ?? Come Vederla in TV ? Migliori Quote ?? B… - fraagostini83 : RT @PBerizzi: Peccato che gli hooligans dell'Eintracht e del Napoli non siano arrivati coi barconi, altrimenti sarebbero ancora in mezzo al… -