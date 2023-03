Napoli-Eintracht: è guerriglia in città. Sassi contro i bus dei tedeschi, bruciata un’auto della polizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Vetrine rotte, cassonetti rovesciati, un’auto della polizia in fiamme. È il bilancio provvisorio degli scontri a Napoli per la partita di Champions League con l’Eintracht Francoforte. Sono circa 600 i tifosi della squadra tedesca giunti in città al termine di una disputa con le autorità italiane, che hanno tentato di impedire la trasferta dopo gli scontri visti durante la partita di andata (vinta per 2-0 dalla squadra allenata Luciano Spalletti). Alla fine, il Tar ha deciso di limitare il divieto alla vendita dei biglietti ai soli residenti di Francoforte. Un divieto “intollerabile” l’ha definito il presidente dell’Uefa Aleksandr Ceferin, che si è unito alle proteste del club della Bundesliga. Ad accogliere i tifosi tedeschi, arrivati ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Vetrine rotte, cassonetti rovesciati,in fiamme. È il bilancio provvisorio degli scontri aper la partita di Champions League con l’Francoforte. Sono circa 600 i tifosisquadra tedesca giunti inal termine di una disputa con le autorità italiane, che hanno tentato di impedire la trasferta dopo gli scontri visti durante la partita di andata (vinta per 2-0 dalla squadra allenata Luciano Spalletti). Alla fine, il Tar ha deciso di limitare il divieto alla vendita dei biglietti ai soli residenti di Francoforte. Un divieto “intollerabile” l’ha definito il presidente dell’Uefa Aleksandr Ceferin, che si è unito alle proteste del clubBundesliga. Ad accogliere i tifosi, arrivati ...

