Napoli-Eintracht, dal divieto di trasferta al botta e risposta tra il Tar e la Prefettura: tutte le decisioni sul match prima della guerriglia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mercoledì la guerriglia in pieno centro, con gli scontri tra gli ultras partenopei e quelli tedeschi, arrivati in città nonostante il divieto di trasferta: lanci di petardi, fumogeni, tavolini e sedie dei bar divelti, bottigliate e pietre, una volante della polizia e altre autovetture incendiate. Ma le tensioni intorno a Napoli-Eintracht Francoforte, match di ritorno degli ottavi di Champions League, erano già iniziate da almeno una settimana. Ecco tutte le tappe della vicenda. 8 marzo – La Prefettura di Napoli vieta la vendita in tutta la Germania dei biglietti per la gara, classificata “ad alto rischio” per la rivalità tra le due tifoserie e gli scontri della gara di andata (in quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mercoledì lain pieno centro, con gli scontri tra gli ultras partenopei e quelli tedeschi, arrivati in città nonostante ildi: lanci di petardi, fumogeni, tavolini e sedie dei bar divelti, bottigliate e pietre, una volantepolizia e altre autovetture incendiate. Ma le tensioni intorno aFrancoforte,di ritorno degli ottavi di Champions League, erano già iniziate da almeno una settimana. Eccole tappevicenda. 8 marzo – Ladivieta la vendita in tutta la Germania dei biglietti per la gara, classificata “ad alto rischio” per la rivalità tra le due tifoserie e gli scontrigara di andata (in quel ...

