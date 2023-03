Napoli-Eintracht, dal divieto di trasferta al botta e risposta tra il Tar e la Prefettura: come si è arrivati alla guerriglia tra ultras (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mercoledì la guerriglia in pieno centro, con gli scontri tra gli ultras partenopei e quelli tedeschi, arrivati in città nonostante il divieto di trasferta: lanci di petardi, fumogeni, tavolini e sedie dei bar divelti, bottigliate e pietre, una volante della polizia e altre autovetture incendiate. Ma le tensioni intorno a Napoli-Eintracht Francoforte, match di ritorno degli ottavi di Champions League, erano già iniziate da almeno una settimana. Ecco tutte le tappe della vicenda. 8 marzo – La Prefettura di Napoli vieta la vendita in tutta la Germania dei biglietti per la gara, classificata “ad alto rischio” per la rivalità tra le due tifoserie e gli scontri della gara di andata (in quel caso la trasferta dei napoletani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mercoledì lain pieno centro, con gli scontri tra glipartenopei e quelli tedeschi,in città nonostante ildi: lanci di petardi, fumogeni, tavolini e sedie dei bar divelti, bottigliate e pietre, una volante della polizia e altre autovetture incendiate. Ma le tensioni intorno aFrancoforte, match di ritorno degli ottavi di Champions League, erano già iniziate da almeno una settimana. Ecco tutte le tappe della vicenda. 8 marzo – Ladivieta la vendita in tutta la Germania dei biglietti per la gara, classificata “ad alto rischio” per la rivalità tra le due tifoserie e gli scontri della gara di andata (in quel caso ladei napoletani ...

