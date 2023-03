Napoli-Eintracht, corteo dei tifosi tedeschi in città (VIDEO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gruppo di circa 600 tifosi dell’Eintracht arrivati a Napoli si sono mossi in corteo dall’hotel Continental, dove alloggiano, sul lungomare della città battendo le mani e urlando cori a sostegno della loro squadra. Le forze dell’ordine li stanno controllando a distanza. Il gruppo è arrivato in piazza Sannazaro e poi, dopo aver girato attorno alla ‘rotonda’, è tronato indietro per la Riviera di Chiaia. In due punti del lungomare il folto gruppo di supporter tedeschi ha attraversato la strada provocando, di conseguenza, brevi blocchi del traffico. Il corteo ha poi attraversato tutto il centro di Napoli per arrivare fino in piazza del Gesù. I supporter tedeschi si sono mossi dalla Riviera di Chiaia, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gruppo di circa 600dell’arrivati asi sono mossi indall’hotel Continental, dove alloggiano, sul lungomare dellabattendo le mani e urlando cori a sostegno della loro squadra. Le forze dell’ordine li stanno controllando a distanza. Il gruppo è arrivato in piazza Sannazaro e poi, dopo aver girato attorno alla ‘rotonda’, è tronato indietro per la Riviera di Chiaia. In due punti del lungomare il folto gruppo di supporterha attraversato la strada provocando, di conseguenza, brevi blocchi del traffico. Ilha poi attraversato tutto il centro diper arrivare fino in piazza del Gesù. I supportersi sono mossi dalla Riviera di Chiaia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - localteamtv : Napoli, tifosi Eintracht Frankfurt improvvisano un corteo, agenti antisommossa li seguono sul lungomare #Napoli… - localteamtv : Napoli, corteo improvvisato dei tifosi dell'Eintracht Frankfurt, polizia sul posto in assetto antisommossa - ferrante_pie : RT @fanpage: Alta tensione a Napoli: centinaia di tifosi dell'Eintracht stanno marciando in questi minuti per le strade della città #Napoli… - 3009Alek : RT @localteamtv: Napoli, tifosi Eintracht Frankfurt improvvisano un corteo, agenti antisommossa li seguono sul lungomare #Napoli #Napoli-E… -