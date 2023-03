Napoli-Eintracht, come vedere la partita in tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Ritorno degli ottavi di finale di Champions League, stasera, tra Napoli e Eintracht Francoforte. Fischio di inizio alle 21 per il match che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Si tratta del secondo round tra i tedeschi e i biancazzurri, usciti vittoriosi per 0-2 nella partita d’andata. La partita non sarà trasmessa in chiaro ma in esclusiva e in diretta su Amazon Prime Video. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Ritorno degli ottavi di finale di Champions League, stasera, traFrancoforte. Fischio di inizio alle 21 per il match che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di. Si tratta del secondo round tra i tedeschi e i biancazzurri, usciti vittoriosi per 0-2 nellad’andata. Lanon sarà trasmessa in chiaro ma in esclusiva e in diretta su Amazon Prime Video. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - localteamtv : Napoli, corteo improvvisato dei tifosi dell'Eintracht Frankfurt, polizia sul posto in assetto antisommossa - mario_tirone : RT @localteamtv: Napoli, corteo improvvisato dei tifosi dell'Eintracht Frankfurt, polizia sul posto in assetto antisommossa - sscalcionapoli1 : Napoli-Eintracht: Due calciatori azzurri diffidati per la gara di questa sera -