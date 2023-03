Napoli - Eintracht, allarme ultras: dalla Germania 400 tifosi senza biglietto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stato d'allerta. Da Salerno, attorno alle 19, alla stazione Centrale di Napoli gruppo di circa 400 sostenitori dell'Eintracht Francoforte, è arrivato in città. Tra questi, anche un piccolo gruppo di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stato d'allerta. Da Salerno, attorno alle 19, alla stazione Centrale digruppo di circa 400 sostenitori dell'Francoforte, è arrivato in città. Tra questi, anche un piccolo gruppo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - Agenzia_Ansa : A Napoli il bus dei tifosi dell'Eintracht Francofort è stato fatto oggetto del lancio di 'razzi' segnalatori.… - FBiasin : Reduci di Champions League: #Chelsea #Benfica #Bayern #Milan #City #Inter #Real o #Liverpool #Napoli o #Eintracht Chi vuoi ai quarti? - infoitsport : Diretta Napoli-Eintracht ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli-Eintracht, sono almeno 400 i tifosi tedeschi in città che non entreranno al Maradona -