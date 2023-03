Napoli-Eintracht | allarme massimo | tifosi tedeschi in città | rischio assalto al murales di Maradona | prime aggressioni VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : A Napoli il bus dei tifosi dell'Eintracht Francofort è stato fatto oggetto del lancio di 'razzi' segnalatori.… - sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - FBiasin : Reduci di Champions League: #Chelsea #Benfica #Bayern #Milan #City #Inter #Real o #Liverpool #Napoli o #Eintracht Chi vuoi ai quarti? - napolimagazine : VIDEO - I tifosi dell’Eintracht Francoforte urlano in pieno centro città: “Napoli vaffa…” - Anarim_22 : RT @Corriere: Napoli-Eintracht, corteo di seicento tifosi tedeschi in centro città -

Sono centinaia i tifosi dell'Francoforte presenti in città anonostante il divieto di vendita dei tagliandi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Allerta massima con centinaia di agenti ...... è una vigilia che balla sul filo del rasoio quella che sta accompagnando ildi Luciano Spalletti verso il match degli ottavi di finale di questa sera contro l'Francoforte al ...Timore di scontri aper la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'Francoforte: 600 tifosi tedeschi ...

Tensione per Napoli-Eintracht, oltre 800 agenti in allerta - Sportmediaset Sport Mediaset

La Digos di Napoli ha fortemente consigliato alle forze di polizia tedesche e ai supporter dell' Eintracht di rimanere in albergo per evitare contatti. Nessuno di questi tifosi potrà assistere ...Dichiarazioni che sono tornate in auge dopo l'andata degli ottavi di Champions tra Eintracht e Napoli, con il georgiano autore di un meraviglioso assist di tacco per il raddoppio di Di Lorenzo che ...