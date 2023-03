Napoli devastata dagli ultras dell’Eintracht Francoforte: pesanti scontri con la Polizia (VIDEO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scene di guerra urbana a Napoli, dove sono in corso pesantissimi scontri tra gli ultras dell’Eintrach Francoforte, giunti in massa nella città partenopea anche senza biglietto dopo il divieto del Prefetto, e la Polizia intervenuta per separarli dai tifosi azzurri con cui sono entrati a contatto per le vie del centro i violenti e pericolosi esponenti delle frange più estremiste dei tedeschi. Davvero brutte le immagini che arrivano da Napoli a poche ore dalla sfida di Champions League, tra locali devastati, biciclette lanciate per aria e quant’altro sia stato trovato a disposizione. Scene di vera e propria guerra e distruzione in alcuni quartieri, situazione più critica a Piazza del Gesù. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scene di guerra urbana a, dove sono in corsossimitra glidell’Eintrach, giunti in massa nella città partenopea anche senza biglietto dopo il divieto del Prefetto, e laintervenuta per separarli dai tifosi azzurri con cui sono entrati a contatto per le vie del centro i violenti e pericolosi esponenti delle frange più estremiste dei tedeschi. Davvero brutte le immagini che arrivano daa poche ore dalla sfida di Champions League, tra locali devastati, biciclette lanciate per aria e quant’altro sia stato trovato a disposizione. Scene di vera e propria guerra e distruzione in alcuni quartieri, situazione più critica a Piazza del Gesù. In alto ecco il. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kekko_molise87 : RT @sportface2016: Pandemonio a #Napoli, scene di guerra per le strade devastate dagli ultras dell'#EintrachtFrancoforte. Duri scontri con… - MartiWolfLove : RT @sportface2016: Pandemonio a #Napoli, scene di guerra per le strade devastate dagli ultras dell'#EintrachtFrancoforte. Duri scontri con… - RidTheRock : RT @sportface2016: Pandemonio a #Napoli, scene di guerra per le strade devastate dagli ultras dell'#EintrachtFrancoforte. Duri scontri con… - marcullo02 : RT @sportface2016: Pandemonio a #Napoli, scene di guerra per le strade devastate dagli ultras dell'#EintrachtFrancoforte. Duri scontri con… - NapoliAddict : Napoli devastata dagli ultras dell'Eintracht Francoforte: pesanti scontri con la Polizia (VIDEO) #Napoli… -