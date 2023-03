Napoli: centro a ferro e fuoco per scontro tra ultras prima di match contro il Francoforte (Di mercoledì 15 marzo 2023) - Centinaia di tifosi dell'Eintracht di Francoforte sono arrivati in città nonostante il divieto. Scontri con le forze dell'ordine. Incendiata un'auto della polizia, devastazioni e vetrine sfasciate. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 15 marzo 2023) - Centinaia di tifosi dell'Eintracht disono arrivati in città nonostante il divieto. Scontri con le forze dell'ordine. Incendiata un'auto della polizia, devastazioni e vetrine sfasciate. ...

