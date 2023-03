Napoli, centinaia di tifosi dell’Eintracht in corteo: alta tensione nel centro storico. E c’è l’incognita sul dove vedranno la partita (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono ore di grande tensione a Napoli dopo l’arrivo, martedì sera, di centinaia di ultras dell’Eintracht Francoforte, nonostante il divieto di vendita dei biglietti per il ritorno degli ottavi di Champions disposto dalla Prefettura per i residenti nella città sul Meno. Mercoledì mattina i tifosi si sono mossi in corteo dall’hotel dove sono ospitati spostandosi prima sul lungomare e poi nelle strade del centro storico. I circa 500 ultras hanno attraversato piazza Municipio e via Medina per raggiungere infine piazza del Gesù. A dar manforte ai tifosi tedeschi sono arrivati anche alcuni ultras dell’Atalanta con cui sono gemellati. La presenza delle forze dell’ordine che hanno scortato il corteo è massiccia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono ore di grandedopo l’arrivo, martedì sera, didi ultrasFrancoforte, nonostante il divieto di vendita dei biglietti per il ritorno degli ottavi di Champions disposto dalla Prefettura per i residenti nella città sul Meno. Mercoledì mattina isi sono mossi indall’hotelsono ospitati spostandosi prima sul lungomare e poi nelle strade del. I circa 500 ultras hanno attraversato piazza Municipio e via Medina per raggiungere infine piazza del Gesù. A dar manforte aitedeschi sono arrivati anche alcuni ultras dell’Atalanta con cui sono gemellati. La presenza delle forze dell’ordine che hanno scortato ilè massiccia ...

