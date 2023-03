Napoli, arrivati 400 ultrà dell'Eintracht senza biglietto: ieri sera i primi disordini (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si preannuncia una giornata di forte tensione per l'ordine pubblico a Napoli. Perché nonostante i divieti, in città sono arrivati parecchi tedeschi e altri sono attesi, con i presidi nelle stazioni ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si preannuncia una giornata di forte tensione per l'ordine pubblico a. Perché nonostante i divieti, in città sonoparecchi tedeschi e altri sono attesi, con i presidi nelle stazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Stato di allerta. Arrivati a #Napoli 400 ultrà tedeschi senza biglietto, si sono mossi con un treno giunto da Saler… - DiegoDeLucaTwit : Che carini, sono qui a #Napoli nonostante i divieti! Certamente sono arrivati per visitare chiese, monumenti, musei… - marcuzzo27 : @TolliVincenzo Sono arrivati per far casino dopo che una città come Napoli non vuole accoglierli perché ha paura di… - sportli26181512 : Napoli, arrivati 400 ultrà dell’Eintracht senza biglietto: ieri sera i primi disordini: Napoli, arrivati 400 ultrà… - Gazzetta_it : #Napoli, arrivati 400 ultrà dell’#Eintracht senza biglietto: ieri sera i primi disordini -