Napoli ai quarti di finale di Champions League | tutte le possibili avversarie

Il Napoli per la prima volta nella sua storia approda ai quarti di finale di Champions League: ecco tutte le possibili avversarie per il sorteggio che si terrà venerdì 17 marzo alle ore 12 a Nyon. Non c'è alcun paletto di sorta per gli azzurri, che dunque possono sfidare una delle altre sette qualificate. Tra queste, le italiane Milan e Inter per un derby tutto a tinte Bel Paese, oppure Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid o Benfica, che sono le straniere approdate tra le magnifiche otto. Quale sarà l'avversaria del Napoli nei quarti di Champions, i primi della loro storia? Lo scopriremo venerdì in Svizzera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - Vittoriog82 : #Milan, #Inter e #Napoli ai QUARTI di ChampionsLeague. ITALIA PROTAGONISTA. CHAPEAU! #JUVE FUORI. Se ti fai el… - Betti129Di : Per me che sono una boomer.... Il #Napoli ai quarti è un traguardo storico e bellissimo ?? Godiamocelo tutto ??… - CorriereCitta : Napoli Francoforte, chi va ai quarti di Champions? Chi ha vinto - DanielePolino : @angianna78 @Iosonocalabrese Poi non ti lamentare se veramente acchiappate il Napoli ai quarti, eh -

Champions: Napoli - Eintracht in campo 3 - 0. Mettere per la prima volta nella storia del Napoli i quarti di finale di Coppa dei Campioni - Champion's League, una "prima pagina storica, voglio vedere una squadra azzurra affamata di risultati". E' così che Luciano Spalletti dà la forte ... Champions League, in campo Napoli - Eintracht 2 - 0. Doppietta di Osimhen. DIRETTA LIVE leggi anche Champions League, Porto - Inter finisce 0 - 0: nerazzurri ai quarti 45+2', 53' Osimhen NAPOLI (4 - 3 - 3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, ... Inter, accesso ai quarti fondamentale: ecco quanto incasseranno i nerazzurri L'Inter esce con un pari a reti bianche dalla trasferta contro il Porto e conquista il passaggio ai quarti di finale di Champions League. I nerazzurri raggiungono il Milan e, in attesa del Napoli, sono la seconda squadra italiana a classificarsi tra le prime 8. Ma quanto vale il passaggio del turno ... Napoli quarti di Champions traguardo per fare la storia Napoli-Eintracht, gli azzurri la sbloccano in extremis: 1-0 dopo i primi 45' Vincendo a San Siro le gare di andata e difendendo poi il vantaggio in trasferta in occasione dei match di ritorno, Milan e Inter con un identico ruolino di marcia hanno strappato il pass per i quarti ... Scontri tra tifosi del Napoli e l'Eintracht di Francoforte La polizia costretta a placare gli animi. Il Napoli aspetta il suo destino. Gli azzurri, per la prima volta nella storia, hanno la concreta possibilità di qualificarsi ai quarti di Champions League.