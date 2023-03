Nancy Meyers | Netflix stoppa la romcom da 130 milioni con Scarlett Johansson e Penelope Cruz Troppo costosa

(Di mercoledì 15 marzo 2023), Penelopé, Owen Wilson e Michael Fassbender, un cast da sogno per ladiParis Paramount, cheadesso ha deciso di non finanziare più Sembravabello per essere vero. Unadiinterpretata dalle star, Penelopé, Owen Wilson e Michael Fassbender. Talmente bello che, visti i costi,ha deciso di sfilarsi dal progetto, lievitato a oltre 130di budget come rivela Indiewire. Il film, intitolato provvisoriamente Paris Paramount, sarebbe stato il primo lavoro perda Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciakmag : Il sogno è durato una settimana, #Netflix non investirà quei 20 milioni di troppo sul film di #NancyMeyers… - AntonioArnolfo : @serenajanvier56 @RamellaUgo E che dire, carissima, di Tutto può succedere, di Nancy Meyers, dove ingaggia una gara… - moviestruckers : #ScarlettJohansson e #PenélopeCruz per la nuova commedia romantica di Nancy Meyers - GianlucaOdinson : Scarlett Johansson nel film Netflix di Nancy Meyers, più di 100 milioni di budget | Cinema - - sfiorata82 : RT @badtasteit: #ScarlettJohansson nel film Netflix di Nancy Meyers, più di 100 milioni di budget -

La commedia romantica ad alto budget diè alla ricerca di un nuovo acquirente. Netflix ha deciso di accantonare il progetto e ha fatto un passo indietro, per cui la rom com intitolata provvisoriamente Paris Paramount al momento ...Florence Pugh: "Io in un film allaSarebbe strano. Scelgo solo ruoli molto intensi" Nei prossimi mesi l'attrice dovrebbe inoltre riprendere il ruolo di Yelena Belova in Thunderbolts, ...Penso sarebbe stato strano se avesse scritto una cosa allaper me dicendomi: 'Non piangerai in questo film'. Avrei pensato 'Oh Dio' ". L'attrice ha anche prodotto A Good Person, con ...

Paris Paramount, Netflix cancella il costosissimo film di Nancy Meyers Ciak Magazine

Mentre la madre Nancy Meyers ha visto il suo nuovo film Paris Paramount cancellato da Netflix a causa del budget esorbitante, la figlia Hallie Meyers-Shyer sarà alla regia di Goodrich.Dopo aver conquistato i fan presentando insieme una categoria degli Oscar 2023, Andrew Garfield e Florence Pugh potrebbero dividere il set di We Live in Time, progetto di cui Deadline ha rivelato i pr ...