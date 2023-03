Myanmar | massacro monastero | scambio di accuse fra gruppi di resistenza e giunta miltare

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Naypyidaw, 15 mar. (Adnkronos) -di insorti locali e lamilitare si accusano a vicenda di aver compiuto ilche sabato ha colpito 22 persone, tra cui tre monaci, uccise in unnello Stato Shan meridionale del. Lo riferisce la Cnn. Nel paese asiatico sono all'ordine del giorno le violenze politiche, da quando il leader militare Min Aung Hlaing ha preso il potere con un colpo di stato del 2021. Al colpo di Stato è seguita una brutale repressione militare contro i manifestanti pro-democrazia che ha visto civili fucilati per strada, rapiti durante raid notturni e presumibilmente torturati durante la detenzione. Dal colpo di stato, almeno 2.900 persone insono state uccise dalle truppe dellae oltre 17.500 arrestate, la ...

In Myanmar strage di civili davanti a un monastero buddista Treccani

Secondo una milizia etnica locale si tratta di civili che si erano rifugiati lì per sfuggire ai bombardamenti e alle truppe dell'esercito. Il villaggio di Nan Nein che è stato colpit ...Oltre 30 persone sono state uccise in un monastero nello Stato birmano di Shan in un attacco sferrato dalla giunta militare. Lo riferisce la Bbc che cita la milizia dei ribelli Karenni. Sabato, second ...