Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Muore a trent’anni per un malore, San Miniato in lutto -

Pietro Fanfani era in condizioni critiche da sabato 11 marzo. Il cordoglio del mondo del calcio dilettantistico. Era un atleta dell'Asd La SerraZavattiniper un infarto il 9 gennaio 2007. Così, il 15 gennaio dello stesso anno, il fisico ... priva di carica e di massa ridottissima, ipotizzata'anni fa e chiamata "assione". A Legnaro (...... dopo anni, un messaggio di sfida della Sacra corona unita alle istituzioni: "Chi compra", c'era scritto su quel portone. E nessuno per'anni ha mai comprato. Siamo a Torre Santa Susanna, ...

Muore a trent’anni per un malore, San Miniato in lutto LA NAZIONE

Il cordoglio del mondo del calcio dilettantistico. Era un atleta dell’Asd La Serra San Miniato (Pisa), 15 marzo 2023 – Lutto a San Miniato per la morte di Pietro Fanfani, trent’anni, calciatore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...