Multa ai genitori che fanno tardi all'asilo: 'Dovranno pagare 50 euro'. Il regolamento fa infuriare le famiglie (Di mercoledì 15 marzo 2023) Vietato fare tardi... all' asilo . A Como , per i genitori che non rispetteranno gli orari di entrata e uscita, verrà applicata una Multa di 50 euro. L'amministrazione comunale, fa sapere 'La ...

