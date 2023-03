Mozzo, scontro tra auto e moto: grave 43enne (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mozzo. grave incidente mercoledì pomeriggio (15 marzo) in via Dorotina a Mozzo. Secondo le primissime informazioni a scontrarsi, poco prima delle 18, un’auto e una moto. Ferita una 43 enne, soccorsa in codice rosso. Da chiarire la dinamica dell’episodio. Sul posto due ambulanze. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 marzo 2023)incidente mercoledì pomeriggio (15 marzo) in via Dorotina a. Secondo le primissime informazioni a scontrarsi, poco prima delle 18, un’e una. Ferita una 43 enne, soccorsa in codice rosso. Da chiarire la dinamica dell’episodio. Sul posto due ambulanze.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hiboss_hiboss : Al nostro mozzo 'non scherziamo' non basta evidentemente la guerra in cui già siamo. Italia-Austria, è scontro: 'V… -