Movida violenta Napoli | la denuncia su Fb | “Mio figlio pestato a sangue”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non mandate i vostri figli al centro storico, o vicino all’Orientale, mi stavano uccidendo il,16 anni. Appena tornati dal CTO (ospedale napoletano, ndr)…punti al viso, naso rotto, denti rotti… Per difendere un amico lo stavano pestando a”: è l’allarme lanciato da una madre su Facebook e reso noto dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Alcuni familiari del ragazzo, infatti, hanno segnalato l’episodio al parlamentare dell’alleanza Verdi-Sinistra. “Da tempo gridiamo a gran voce di regolamentare il by-night soprattutto in certe aree – commenta Borrelli – dove continua a manifestarsi una determinata anarchia e l’assoluta volontà di trasgredire. E’ evidente che queste zone vanno monitorate costantemente dato che sono frequentate, è impossibile negarlo, anche da soggetti violenti il cui unico intento è fare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larampait : #Movidaviolenta, la #denuncia di una #mamma: “Mio figlio 16enne pestato a #sangue, #naso e #denti spaccati' - cronachecampane : Movida violenta a Napoli. La denuncia di una mamma ‘Mio figlio 16enne pestato a sangue, naso e denti spaccati’… - NotizieFrance : Movida violenta a Napoli. La denuncia di una mamma “Mio figlio 16enne pestato a sangue, naso e denti spaccati. Non… - veneziaradiotv : ? Primi assaggi di movida violenta in campo Santa Margherita nel fine settimana e a #Mestre un'altra aggressione di… - lacittanews : Argomenti trattati Movida violenta nelle strade di Napoli. I genitori dei più giovani chiedono controlli e spazi di… -

a Napoli da dove arriva la denuncia di una mamma. 'Non mandate i vostri figli al centro storico, all'Orientale, mi stavano uccidendo il figlio,16 anni. Appena tornati dal CTO...punti ..."Egregio Borelli scrive la donna le volevo segnalare questo episodio diavvenuta l'11 marzo 2023 alle ore 21,40 circa in San Giorgio a Cremano, al viale Formisano, dove una trentina ...Aumentano furti, aggressioni,e, in generale, cala il senso di sicurezza… 'Il verificarsi di reati violenti fa diminuire la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Il ...

Napoli, movida violenta: 16enne con il naso fratturato in ospedale ilmattino.it

Movida violenta a Napoli da dove arriva la denuncia di una mamma. “Non mandate i vostri figli al centro storico, all’Orientale, mi stavano uccidendo il figlio,16 anni. Appena tornati dal CTO...punti ...è l’allarme lanciato da una madre su Facebook dopo che suo figlio adolescente ha dovuto fare i conti con la movida violenta. Diventa, infatti, sempre più violenta la movida nel centro storico di ...