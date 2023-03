Mourinho: «Una delle italiane in Champions può arrivare in fondo» (Di mercoledì 15 marzo 2023) José Mourinho ha parlato del percorso delle italiane in Champions League prima del ritorno di Europa League della sua Roma con la Real Sociedad. TRE – Josè Mourinho è positivo riguardo le tre italiane ancora in Champions League, con Inter e Milan ai quarti e il Napoli a un passo: «Se il Napoli si qualifica contro l’Eintracht ci saranno tre italiane nelle prime otto d’Europa. L’Italia sarà il paese con più squadre nei quarti di Champions League. Potrebbero esserci anche tre inglesi, ma il Liverpool dovrebbe fare un miracolo contro il Real Madrid. Nel caso in cui tutte e tre si qualificassero ai quarti, una di queste potrebbe arrivare fino in fondo alla competizione». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Joséha parlato del percorsoinLeague prima del ritorno di Europa League della sua Roma con la Real Sociedad. TRE – Josèè positivo riguardo le treancora inLeague, con Inter e Milan ai quarti e il Napoli a un passo: «Se il Napoli si qualifica contro l’Eintracht ci saranno trenelle prime otto d’Europa. L’Italia sarà il paese con più squadre nei quarti diLeague. Potrebbero esserci anche tre inglesi, ma il Liverpool dovrebbe fare un miracolo contro il Real Madrid. Nel caso in cui tutte e tre si qualificassero ai quarti, una di queste potrebbefino inalla competizione». Inter-News - Ultime notizie e ...

