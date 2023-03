Mosca-Washington, duro scambio d’accuse il giorno dopo l’incidente sui cieli. Ma i ministri della Difesa si parlano per abbassare la tensione (Di mercoledì 15 marzo 2023) «Gli Stati Uniti stanno cercando provocazioni per intensificare i loro approcci conflittuali». Questo il commento del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sull’incidente aereo che si è verificato ieri nei cieli del Mar Nero. Ieri mattina, intorno alle 7, un drone da guerra statunitense è stato danneggiato mentre era in volo ed è precipitato in acque internazionali. Secodno gli Usa, il Reaper Mq-9 – questo il modello del velivolo – è stato colpito da un jet russo mentre effettuava operazioni di routine nello spazio aereo internazionale. Una versione smentita con forza da Mosca, secondo cui il drone si stava dirigendo verso la Crimea e non si trovava – come sostiene il Pentagono – in territorio neutrale. «Qualsiasi incidente che provochi uno scontro tra due potenze nucleari comporta sempre rischi molto seri. Loro non possono non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) «Gli Stati Uniti stanno cercando provocazioni per intensificare i loro approcci conflittuali». Questo il commento del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sulaereo che si è verificato ieri neidel Mar Nero. Ieri mattina, intorno alle 7, un drone da guerra statunitense è stato danneggiato mentre era in volo ed è precipitato in acque internazionali. Secodno gli Usa, il Reaper Mq-9 – questo il modello del velivolo – è stato colpito da un jet russo mentre effettuava operazioni di routine nello spazio aereo internazionale. Una versione smentita con forza da, secondo cui il drone si stava dirigendo verso la Crimea e non si trovava – come sostiene il Pentagono – in territorio neutrale. «Qualsiasi incidente che provochi uno scontro tra due potenze nucleari comporta sempre rischi molto seri. Loro non possono non ...

