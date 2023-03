Morto l’estremista nero Pierluigi Concutelli

(Di mercoledì 15 marzo 2023) È, l'estremistacondannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio. Aveva 79 anni e secondo quanto comunicato dal suo avvocato difensore, Emilio Siviero,, era malato da tempo. S'è è spento nella sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari. Il terrorista stava scontando una condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio., come detto, è stato tra i capi di Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata. Dopo aver trascorso quasi metà della sua vita in carcere, aveva ricevuto la sospensione condizionale della pena nel 2011, proprio per motivi di salute. Negli anni dell'adesione alla lotta armata veniva soprannominato il “Comandante”. Era stato arrestato nel 1977.

