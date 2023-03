Morto il terrorista nero Pierluigi Concutelli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 marzo 2023) È è: l’uomo, condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Vittorio Occorsio, avrebbe compiuto 80 anni il prossimo giugno.si è spento all’età di 79 anni. La notizia è stata comunicata in via ufficiale nella mattinata di mercoledì 15 marzo. Il, tra i capi di Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata, era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Vittorio Occorsio. Alla luce delle informazioni sinora diffuse, è stato riferito chefosse malato da tempo. Dopo aver trascorso quasi metà della sua esistenza dietro le sbarre, ilnoto come “il Comandante” aveva avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute. L'articolo LA NOTIZIA.