Morto da 10 mesi | il corpo nascosto per prendere la pensione

Il cadavere di un 84enne in avanzato stato di scheletrizzazione è stato trovato questa mattina nella sua abitazione, in via San Lorenzo, a Corigliano d'Otranto. Il figlio dell'anziano, un uomo di 60 ...

