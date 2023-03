Morto a Roma il terrorista nero Pierluigi Concutelli

(Di mercoledì 15 marzo 2023) E'oggi, a. Aveva 79 anni ed era esponente del movimento di estrema destra Ordine Nuovo. Secondo quanto comunicato dal suo avvocato difensore, Emilio Siviero,, che era malato da tempo, si è spento nella sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari. Ilstava scontando una condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio.

... come era stato soprannominato negli anni più caldi del terrorismo, aveva avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute e risiedeva negli ultimi anni a, dove è, 15 mar - E'Pierluigi Concutelli . L'ex membro di Ordine Nuovo, condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio, avrebbe compiuto 80 anni a giugno . Concutelli ha ...

E' morto oggi a Roma Pierluigi Concutelli, 79 anni, esponente del movimento di estrema destra Ordine Nuovo. In base a quanto riferisce il suo difensore, l'avvocato Emilio Siviero, Concutelli, che era ...CATANIA. Morto Pierluigi Concutelli, il terrorista nero condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Occorsio. Nato a Roma e cresciuto tra Palermo e Catania, avrebbe compiuto 80 anni a giugno.