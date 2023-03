Morto a Roma il terrorista nero Pierluigi Concutelli (Di mercoledì 15 marzo 2023) – Malato da tempo, è deceduto in casa, dove scontava la pena dell’ergastolo agli arresti domiciliari – E’ deceduto oggi a Roma il terrorista nero Pierluigi Concutelli. Da tempo era gravemente malato, pertanto aveva ottenuto di scontare la pena agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Concutelli aveva 79 anni ed era tristemente noto per aver assassinato il giudice Vittorio Occorsio. Il terrorista faceva parte del movimento di estrema destra Ordine Nuovo. E’ Morto oggi a Roma Pierluigi Concutelli, 79 anni, esponente del movimento di estrema destra Ordine Nuovo. In base a quanto riferisce il suo difensore, l’avvocato Emilio Siviero, Concutelli, che era malato da tempo, si è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023) – Malato da tempo, è deceduto in casa, dove scontava la pena dell’ergastolo agli arresti domiciliari – E’ deceduto oggi ail. Da tempo era gravemente malato, pertanto aveva ottenuto di scontare la pena agli arresti domiciliari nella sua abitazione.aveva 79 anni ed era tristemente noto per aver assassinato il giudice Vittorio Occorsio. Ilfaceva parte del movimento di estrema destra Ordine Nuovo. E’oggi a, 79 anni, esponente del movimento di estrema destra Ordine Nuovo. In base a quanto riferisce il suo difensore, l’avvocato Emilio Siviero,, che era malato da tempo, si è ...

