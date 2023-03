Morte Mario Cerciello Rega, la Cassazione chiede la conferma delle condanne per i due americani (Di mercoledì 15 marzo 2023) . La Cassazione chiede la conferma della condanna per Lee Elder Finnegan (24 anni e ora in carcere) e Gabriele Natale Hjorth (22 anni), che il 26 luglio 2019 uccisero il carabiniere Cerciello Rega per sfuggire a un controllo all’interno del Rione Prati. Un omicidio cruento, dove Lee Elder Finnegan ricorre a tecniche di disarmo paramilitare per uccidere il militare italiano, in una violenza peraltro ingiustificata, come ha sottolineato la stessa Cassazione. Morte Mario Cerciello Rega, la Cassazione chiede la conferma delle condanne Che dietro l’omicidio di Mario Cerciello Rega qualcosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Laladella condanna per Lee Elder Finnegan (24 anni e ora in carcere) e Gabriele Natale Hjorth (22 anni), che il 26 luglio 2019 uccisero il carabiniereper sfuggire a un controllo all’interno del Rione Prati. Un omicidio cruento, dove Lee Elder Finnegan ricorre a tecniche di disarmo paramilitare per uccidere il militare italiano, in una violenza peraltro ingiustificata, come ha sottolineato la stessa, lalaChe dietro l’omicidio diqualcosa ...

