Morte Lucente Pipitone | estradato dalla Francia l’uomo indiziato per omicidio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 marzo 2023) . Nella giornata di oggi, al varco di polizia di frontiera di Ventimiglia, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma erano presenti all’arrivo del tunisino presso il Settore di Frontiera della Polizia di Stato di Ventimiglia (IM), per notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura capitolina, poiché gravementedell’preterintenzionale del militare dell’Esercito Italiano, avvenuto a Roma in via dei Sesami angolo piazza De Bossi, il 10 febbraio scorso., riportato in Italia il presunto assassino A.M. sarebbe fuggito da Roma qualche giorno dopo aver commesso il fatto, quando la sua foto era ormai riportata da tutti i mass media; gli agenti della Squadra Mobile non erano ...