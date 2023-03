Moricca (PagoPA): “Al lavoro con app Io per Digital Wallet pubblico” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Pago Pa è “al lavoro con app IO per il Digital Wallet pubblico”. E’ stato il nuovo amministratore unico di PagoPA, Alessandro Moricca, ad annunciarlo nel corso del suo intervento al confronto “La Rivoluzione del Cloud” organizzato dall’Adnkronos, in collaborazione con Sap Italia. “PagoPA, insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale -ha detto Moricca- è impegnata nei gruppi di lavoro promossi dalla Commissione Europea per realizzare un modello di Digital Wallet di Stato basato sull’App IO e compatibile con il formato europeo”. In sostanza, ha spiegato l’amministratore unico di PagoPA, “ad ogni cittadino sarà offerta, tramite l’app, la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Pago Pa è “alcon app IO per il”. E’ stato il nuovo amministratore unico di, Alessandro, ad annunciarlo nel corso del suo intervento al confronto “La Rivoluzione del Cloud” organizzato dall’Adnkronos, in collaborazione con Sap Italia. “, insieme al Dipartimento per la Trasformazionee -ha detto- è impegnata nei gruppi dipromossi dalla Commissione Europea per realizzare un modello didi Stato basato sull’App IO e compatibile con il formato europeo”. In sostanza, ha spiegato l’amministratore unico di, “ad ogni cittadino sarà offerta, tramite l’app, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Moricca (PagoPA): 'Al lavoro con app Io per Digital Wallet pubblico' - - News24_it : Moricca (PagoPA): 'Al lavoro con app Io per Digital Wallet pubblico' - ledicoladelsud : Moricca (PagoPA): “Al lavoro con app Io per Digital Wallet pubblico” - fisco24_info : Moricca (PagoPA): 'Al lavoro con app Io per Digital Wallet pubblico': (Adnkronos) - Lo ha annunciato il nuovo ammin… - BinaryOptionEU : RT '“Una visione specifica: semplificare i servizi con le best practices del settore privato nel pubblico”: Alessan… -