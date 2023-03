Monterotondo «Negro di m…» e poi giù botte Traditi dal cane… i Carabinieri denunciano quattro ragazzi dei quali due minorenni per aggressione a sfondo razziale

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Cronache Cittadine– I militari della locale Stazionehanno identificato e denunciato in stato di libertà 4 giovani del posto, L'articolo Cronache Cittadine.

30 della notte fra sabato 11 e domenica 12 febbraio sulla via Salaria, a Scalo, comune ... Incrociata la banda uno dei ragazzi lo avrebbe insultato senza un apparente motivo: 'Sei un negro di m.' e successivamente picchiato, con conseguenti lesioni al torace, alla gamba ed al volto, guaribili in 10 giorni. A seguito della denuncia della vittima, i Carabinieri di

Icarabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato in stato di libertà 4 giovani del posto, presunti autori di un’aggressione a sfondo razziale nei confronti di un cittadino di ...A suon di ‘negro di me…’. Poi avevano pensato bene di picchiarlo ... Chi sono i quattro giovani aggressori Dopo la denuncia della vittima, i Carabinieri di Monterotondo hanno iniziato a indagare per ...